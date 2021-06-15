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Ру Тат
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15 июня 2021  14:42
Павел Климчак

МВД рассказало подробности инцидента со стрелявшим таксистом в Казани

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Сообщение о стрельбе на улице Сахарова поступило в полицию в 11.20 от очевидца. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Выяснилось, что у таксиста возник конфликт с двумя мужчинами-пассажирами. В результате водитель достал пистолет, выстрелил несколько раз в воздух и уехал.

Стражи порядка задержали пассажиров такси, водителя ищут.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани таксист повздорил с пассажирами и открыл стрельбу. По предварительной информации, водитель стрелял из пневматического пистолета. Пассажиры не пострадали.

#стрельба #таксист
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