МВД рассказало подробности инцидента со стрелявшим таксистом в Казани

Сообщение о стрельбе на улице Сахарова поступило в полицию в 11.20 от очевидца. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Выяснилось, что у таксиста возник конфликт с двумя мужчинами-пассажирами. В результате водитель достал пистолет, выстрелил несколько раз в воздух и уехал.

Стражи порядка задержали пассажиров такси, водителя ищут.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани таксист повздорил с пассажирами и открыл стрельбу. По предварительной информации, водитель стрелял из пневматического пистолета. Пассажиры не пострадали.