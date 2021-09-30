МВД рассказало об изменениях в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж

В России планируется изменить порядок выезда несовершеннолетних за рубеж. Так, уже имеется ряд готовых новаций, рассказала начальник ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщает РИА Новости.

Прежде всего будет усовершенствован вопрос подачи одним из родителей заявления о несогласии на выезд ребенка.

«Безусловно, по заявлению одного из родителей, выезд ребенка с территории РФ ограничивается. Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить, — объяснила специалист. — То есть по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть».

Постановление, согласно которому заявления о несогласии на выезд детей за границу передаются в МВД, а не ФСБ России, начало действовать с июня 2019 года. Тогда же вступил в силу порядок подачи, рассмотрения и вынесения решений по таким документам.