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МВД проводит проверку после задержания полицейских за взятку в Нижнекамске
МВД Татарстана организовало проверку после задержания двоих полицейских Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее мы рассказывали, что двоих сотрудников полиции Нижнекамского района Татарстана подозревают в том, что они вымогали взятку у пьяного водителя мотоцикла. Предварительно установлено, что полицейские получили 15 тысяч рублей через посредника за решение вопроса о непривлечении нарушителя к ответственности.
Как сообщают в МВД, в случае подтверждении вины сотрудников, они будут уволены, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
«В настоящее время продолжается комплекс мероприятий, направленный на установление возможных соучастников противоправной деятельности», – дополнили в МВД Татарстана.
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