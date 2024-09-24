МВД проводит проверку после задержания полицейских за взятку в Нижнекамске

МВД Татарстана организовало проверку после задержания двоих полицейских Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мы рассказывали, что двоих сотрудников полиции Нижнекамского района Татарстана подозревают в том, что они вымогали взятку у пьяного водителя мотоцикла. Предварительно установлено, что полицейские получили 15 тысяч рублей через посредника за решение вопроса о непривлечении нарушителя к ответственности.

Как сообщают в МВД, в случае подтверждении вины сотрудников, они будут уволены, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

«В настоящее время продолжается комплекс мероприятий, направленный на установление возможных соучастников противоправной деятельности», – дополнили в МВД Татарстана.