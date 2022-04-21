МВД проводит проверку после сообщения, что в Нижнекамске полицейский избил задержанного

В СМИ и соцсетях появилась информация, что житель Нижнекамска получил тяжелую травму половых органов из-за избиения полицейским.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудником УМВД России по Нижнекамскому району проводится проверка.

На данный момент установлено, что полицейский в отделе избил задержанного за мелкое хулиганство мужчину.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ

