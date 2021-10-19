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Ру Тат
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19 октября 2021  08:09
Полина Шевчук

МВД проверяет информацию о похищении девушек из Дагестана из кризисного центра в Казани

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В СМИ и соцсетях появилась информация, что из кризисного центра «Мамин дом» в Казани были похищены две девушки из Дагестана.

Издания со ссылкой на основателя и руководителя благотворительного фонда «Благие дела» Алию Байназарову сообщают, что девушки были вынуждены бежать из родного города в поисках укрытия и помощи после якобы принудительного вступления в брак.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, в данный момент информация о похищении двух жительниц Дагестана проверяется. Полицейские допрашивают руководителя кризисного центра.
 

 

 

#МВД по РТ #похищение человека
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