МВД проверяет информацию о похищении девушек из Дагестана из кризисного центра в Казани

В СМИ и соцсетях появилась информация, что из кризисного центра «Мамин дом» в Казани были похищены две девушки из Дагестана.

Издания со ссылкой на основателя и руководителя благотворительного фонда «Благие дела» Алию Байназарову сообщают, что девушки были вынуждены бежать из родного города в поисках укрытия и помощи после якобы принудительного вступления в брак.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, в данный момент информация о похищении двух жительниц Дагестана проверяется. Полицейские допрашивают руководителя кризисного центра.

