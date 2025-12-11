МВД: Продлены сроки уголовного дела о нападении на механика автогоночной команды в Казани

Следствие продлило сроки расследования уголовного дела о нападении на механика автогоночной команды ПСМ спорт Алексея Артамонова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В настоящее время принято решение о продлении процессуальных сроков расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.111 УК РФ, в связи с тем, что потерпевший проходит лечение в условиях стационара», – указали в ведомстве.

Отмечается также, что медики пока не вынесли заключение о степени тяжести вреда, нанесенного мужчине.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2025 года. На улице Пушкина между двумя компаниями возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес телесные повреждения 41 летнему оппоненту и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Полиция задержала подозреваемого — 19-летнего молодого человека. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На период предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу.