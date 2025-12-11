news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 декабря 2025 17:52

МВД: Продлены сроки уголовного дела о нападении на механика автогоночной команды в Казани

Читайте нас в
Телеграм

Следствие продлило сроки расследования уголовного дела о нападении на механика автогоночной команды ПСМ спорт Алексея Артамонова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В настоящее время принято решение о продлении процессуальных сроков расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.111 УК РФ, в связи с тем, что потерпевший проходит лечение в условиях стационара», – указали в ведомстве.

Отмечается также, что медики пока не вынесли заключение о степени тяжести вреда, нанесенного мужчине.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2025 года. На улице Пушкина между двумя компаниями возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес телесные повреждения 41 летнему оппоненту и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Полиция задержала подозреваемого — 19-летнего молодого человека. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На период предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу.

#Уголовное дело #Избиение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

10 декабря 2025