МВД предупреждает татарстанцев о новом виде мошенничества со сменой купюр на новые

В Татарстане появился новый вид мошенничества. Аферисты под видом сотрудников пенсионного фонда обманывают пожилых жителей республики, пугая их предстоящим дефолтом и уговаривая поменять купюры на новые.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, на днях 87-летней жительнице Челнов позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда. Она рассказала бабушке о якобы финансовом кризисе в стране и убедила, что в ближайшее время начнут менять старые купюры на новые. После она уточнила адрес и сказала, что в ближайшее время к ней приедет еще одна работница фонда, чтобы показать, какие именно деньги подлежат замене.

Через некоторое время к пенсионерке приехала женщина. Она попросила показать всю наличность, чтобы определить, что именно нужно менять. Пожилая челнинка выложила все сбережения. Аферистка посмотрела купюры и определила, которые подлежать замене и ушла. После челнинка обнаружила, что у нее пропали 470 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

