news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 марта 2022  10:07
Полина Шевчук

МВД предупреждает татарстанцев о новом виде мошенничества со сменой купюр на новые

news_top_970_100

В Татарстане появился новый вид мошенничества. Аферисты под видом сотрудников пенсионного фонда обманывают пожилых жителей республики, пугая их предстоящим дефолтом и уговаривая поменять купюры на новые.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, на днях 87-летней жительнице Челнов позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда. Она рассказала бабушке о якобы финансовом кризисе в стране и убедила, что в ближайшее время начнут менять старые купюры на новые. После она уточнила адрес и сказала, что в ближайшее время к ней приедет еще одна работница фонда, чтобы показать, какие именно деньги подлежат замене.

Через некоторое время к пенсионерке приехала женщина. Она попросила показать всю наличность, чтобы определить, что именно нужно менять. Пожилая челнинка выложила все сбережения. Аферистка посмотрела купюры и определила, которые подлежать замене и ушла. После челнинка обнаружила, что у нее пропали 470 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 

#аферисты #мошенники #МВД по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное