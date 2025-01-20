МВД предупредило россиян о вовлечении в совершение диверсий через Телеграм

МВД России призвало россиян быть бдительными из-за размещения объявлений с предложениями высокого заработка, под которыми скрывается диверсионная деятельность.

«В Телеграм-каналах и чатах размещаются объявления с предложениями заработка за крайне высокую плату – от 50 до 300 тыс. рублей за задание. Будьте бдительны, под видом этих предложений может скрываться диверсионная работа, а вместо обещанных денег – вполне реальное наказание вплоть до лишения свободы», – сообщили в ведомстве.

Это может быть задание записать видеоотзывы по сценарию, отобрать фотографии объектов или написать отзывы.