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МВД предупредило россиян о вовлечении в совершение диверсий через Телеграм
МВД России призвало россиян быть бдительными из-за размещения объявлений с предложениями высокого заработка, под которыми скрывается диверсионная деятельность.
«В Телеграм-каналах и чатах размещаются объявления с предложениями заработка за крайне высокую плату – от 50 до 300 тыс. рублей за задание. Будьте бдительны, под видом этих предложений может скрываться диверсионная работа, а вместо обещанных денег – вполне реальное наказание вплоть до лишения свободы», – сообщили в ведомстве.
Это может быть задание записать видеоотзывы по сценарию, отобрать фотографии объектов или написать отзывы.
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