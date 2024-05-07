МВД предупредило россиян о схеме мошенничества с фейковыми фотосессиями

Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с проведением «фиктивных фотосессий». Аферисты, представляясь начинающими фотографами, выходят на связь с моделями в социальных сетях и предлагают заманчивые условия фотосъемки, сообщает РИА Новости.

Для отвода подозрений злоумышленники просят оплатить лишь аренду студии, ссылаясь на «проверенные площадки». После получения денег за студию, они уговаривают моделей дополнительно оплатить услуги стилиста, реквизит и прочие расходы.

Для проведения оплаты девушек перенаправляют на поддельные сайты, маскирующиеся под платежные сервисы. Вводя данные банковской карты и одноразовый код из смс, жертвы фактически передают мошенникам все необходимые сведения для кражи средств.

МВД России призывает граждан быть бдительными и не доверять заманчивым предложениям от незнакомцев в интернете. Также не рекомендуется сообщать личные данные и вводить конфиденциальную информацию на сомнительных ресурсах во избежание финансовых потерь.