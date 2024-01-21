МВД предупредило о новом виде мошенничества через систему быстрых платежей

МВД предупреждает россиян о том, что аферисты стали использовать новую мошенническую схему, реализуемую через «Систему быстрых платежей».

Как сообщают в пресс-службе ведомства, суть обмана в следующем: потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере. Лжесотрудник магазина подтверждает, что интересующий товар есть в наличии, и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через «Систему быстрых платежей» по QR-коду.

В случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только доверчивый покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счет мошенника.

Чтобы себя обезопасить, необходимо следовать простым рекомендациям: