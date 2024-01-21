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МВД предупредило о новом виде мошенничества через систему быстрых платежей
МВД предупреждает россиян о том, что аферисты стали использовать новую мошенническую схему, реализуемую через «Систему быстрых платежей».
Как сообщают в пресс-службе ведомства, суть обмана в следующем: потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере. Лжесотрудник магазина подтверждает, что интересующий товар есть в наличии, и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через «Систему быстрых платежей» по QR-коду.
В случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только доверчивый покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счет мошенника.
Чтобы себя обезопасить, необходимо следовать простым рекомендациям:
- Общайтесь со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях.
- Не переходите по ссылкам, которые заманивают акциями, подарками и розыгрышами, если они размещены не на сайте интернет-магазина.
- Не сохраняйте для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом.
- Заведите отдельную карту для оплаты товаров на маркетплейсах и вносите на нее сумму, которой хватает только для оплаты конкретной покупки.
- Если вы сомневаетесь, что вам звонят представители компании, положите трубку и сами позвоните в поддержку магазина по номеру, который указан на сайте.
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