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Происшествия 21 января 2024 17:03

МВД предупредило о новом виде мошенничества через систему быстрых платежей

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МВД предупредило о новом виде мошенничества через систему быстрых платежей

МВД предупреждает россиян о том, что аферисты стали использовать новую мошенническую схему, реализуемую через «Систему быстрых платежей».

Как сообщают в пресс-службе ведомства, суть обмана в следующем: потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере. Лжесотрудник магазина подтверждает, что интересующий товар есть в наличии, и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через «Систему быстрых платежей» по QR-коду.

В случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только доверчивый покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счет мошенника.

Чтобы себя обезопасить, необходимо следовать простым рекомендациям:

  • Общайтесь со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях.
  • Не переходите по ссылкам, которые заманивают акциями, подарками и розыгрышами, если они размещены не на сайте интернет-магазина.
  • Не сохраняйте для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом.
  • Заведите отдельную карту для оплаты товаров на маркетплейсах и вносите на нее сумму, которой хватает только для оплаты конкретной покупки.
  • Если вы сомневаетесь, что вам звонят представители компании, положите трубку и сами позвоните в поддержку магазина по номеру, который указан на сайте.
#мошенники
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