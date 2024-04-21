МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром

МВД России предлагает утвердить дополнительные критерии контроля за осуществлением технического осмотра транспортных средств. В ведомстве считают необходимым проверять информацию о тахометре и достоверность передаваемых фотографий о процессе проведения технического осмотра. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ дополнен пунктами 6-11 о трех фактах внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты «Тахограф или контрольное устройство». Исходя из пояснительной записки к документу, транспорт должен быть оснащен тахографом регистрации режима труда и отдыха водителя.

Целью «индикаторов», как отмечается в пояснительной записке, является выявление отклонений от параметров контроля, которые, в свою очередь, могут указывать на нарушения принятых при техосмотрах требованиях.

В нем отмечается также важность вопроса, связанного с достоверностью фотографий машин, передаваемых в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Как отмечается в пояснительной записке, имеют место случаи загрузки фотоизображений, содержащих элементы несоответствия времени года с датой проведения техосмотра, выявляются факты подписания диагностических карт разными экспертами одного оператора техосмотра при наличии на фотографическом изображении одного и того же человека. Мошенники подделывают фотографии для оформления техкарты.