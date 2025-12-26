МВД предложило сократить сроки сдачи экзаменов на права и отменить бумажные медсправки

Министерство внутренних дел России разработало поправки к регламенту проведения водительских экзаменов и выдачи удостоверений. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Срок назначения практического экзамена (вождения) после успешной сдачи теории планируется ограничить 60 календарными днями. По действующим сейчас правилам этот период может составлять до полугода.

Также при подаче заявления на получение прав через «Госуслуги» пользователям больше не нужно будет предъявлять медицинскую справку.

Это связано с переходом на цифровой документооборот: с 1 марта 2027 года все заключения водительских медкомиссий станут электронными. Данные будут аккумулироваться в едином федеральном реестре, к которому у МВД появится прямой доступ.