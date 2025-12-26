news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 18:00

МВД предложило сократить сроки сдачи экзаменов на права и отменить бумажные медсправки

Читайте нас в
Телеграм

Министерство внутренних дел России разработало поправки к регламенту проведения водительских экзаменов и выдачи удостоверений. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Срок назначения практического экзамена (вождения) после успешной сдачи теории планируется ограничить 60 календарными днями. По действующим сейчас правилам этот период может составлять до полугода.

Также при подаче заявления на получение прав через «Госуслуги» пользователям больше не нужно будет предъявлять медицинскую справку.

Это связано с переходом на цифровой документооборот: с 1 марта 2027 года все заключения водительских медкомиссий станут электронными. Данные будут аккумулироваться в едином федеральном реестре, к которому у МВД появится прямой доступ.

#водительские права #МВД РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025