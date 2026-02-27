news_header_top
Общество 27 февраля 2026

МВД предложило расширить круг тех, кто сможет работать полицейскими

МВД России предложило расширить перечень сотрудников, которые, не являясь полицейскими, смогут выполнять отдельные обязанности полиции. Проект соответствующего приказа размещен на портале правовых актов, передает ТАСС.

Документ предусматривает утверждение нового порядка привлечения работников органов внутренних дел, не имеющих статуса полицейских, к выполнению функций, возложенных на полицию.

Перед началом работы сотрудники должны будут изучить необходимые нормативные акты и пройти подготовку, позволяющую сформировать базовые навыки, требуемые для исполнения полицейских обязанностей. После обучения их знания проверят. К работе допустят только тех, кто успешно пройдет проверку. Решение будет принимать руководство подразделений.

Сотрудники, не подтвердившие необходимый уровень подготовки, к выполнению обязанностей полиции допускаться не будут.

