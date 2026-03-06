МВД подтвердило факт подкупа судьи в матче «Алания» — «Химки»: арбитр получил 2 миллиона

Фото: пресс-служба ФК "Химки"

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о раскрытии факта оказания противоправного влияния на результат матча Первой лиги, состоявшегося в ноябре 2023 года. По данным следствия, руководство подмосковных «Химок» передало главному арбитру встречи Андрею Фисенко денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей.

Игра прошла 20 ноября 2023 года на «Ахмат Арене» в Грозном, где «Химки» одержали победу над владикавказской «Аланией» со счетом 4:1. Как заявила Волк в своем телеграм-канале, в рамках расследования уголовного дела по статье 184 УК РФ задержаны сам судья и посредник при передаче денег.

«Предварительно установлено, что противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба "Химки". Они передали главному судье матча между командами "Алания" и "Химки" денежные средства в размере 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

В ходе следственных действий проведены обыски в жилищах подозреваемых, изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются все возможные эпизоды и соучастники.

Напомним, что в сентябре 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.