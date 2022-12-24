МВД подготовило законопроект о наказании водителей за употребление лекарств

Министерство внутренних дел опубликовало проект поправок в статью 12.8 КоАП РФ. Их принятие позволит наказывать лишением прав и штрафом в 30 тыс. рублей водителей, у которых в организме обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов». Речь идет о препаратах, не относящихся к наркотическим и психотропным и не содержащих этиловый спирт, но влияющих на внимание и реакцию.

«Коммерсантъ» напоминает, что в конце ноября Конституционный суд РФ запретил российским судам наказывать водителей, если при медосвидетельствовании у них были найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим (в том числе фенибута, феназепама, ряда антидепрессантов). Ранее в регионах граждан иногда лишали прав даже за малое содержание таких веществ в организме.

Вместе с тем Конституционный суд обязал Государственную Думу «незамедлительно» внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и продумать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими состояние опьянения и эффект одурманивания.

ГИБДД тогда же направила в регионы указание, чтобы до принятия поправок материалы в суды в отношении таких водителей не направлять.

Через несколько дней депутаты Госдумы от ЛДПР предложили, чтобы Министерство здравоохранения составило отдельный перечень лекарств, употребление которых за рулем будет запрещено независимо от концентрации.

МВД в свою очередь намерено изменить приказ Минздрава №933н о порядке проведения медосвидетельствования, прописав там особенности тестирования водителей на наличие лекарств. При этом в пояснительной записке не указано, будет ли определена предельная концентрация препаратов в организме и будет ли составлен их перечень.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 29 декабря. В случае принятия поправок они вступят в силу не сразу, а через 90 дней опубликования.