МВД по Татарстану проведет дополнительные проверки соблюдения Covid-правил в праздники

МВД по Татарстану проведет дополнительные проверки Covid-правил в праздники. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Рустам Ибрагимов.

«Дополнительные проверки в рамках исполнения антиковидного законодательства и исполнения требований Оперштаба будут проводиться ежедневно. Соответственно те плановые проверки, которые проводились в торговых организациях, в организациях общественного питания, ресторанах, кафе, детских учреждениях, будут продолжены и в выходные», – отметил спикер.

Помимо антиковидных мер, сотрудники будут выезжать на елочные базары, чтобы проверить законность продажи деревьев. Рустам Ибрагимов напомнил, что незаконная вырубка деревьев будет наказана. В прошлом году за такие нарушения возбудили два уголовных дела и 97 административных материалов.