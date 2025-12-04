МВД по РТ: В Татарстане количество убийств выросло на 3%

В Татарстане выросло количество убийств и насильственных действий сексуального характера, при этом число изнасилований и причинений тяжкого вреда здоровью сократилось. Об этом на пресс-конференции МВД по РТ о деятельности уголовного розыска по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений рассказал начальник Управления уголовного розыска МВД по РТ Рефат Катипов.

«С начала года количество зарегистрированных убийств выросло незначительно – с 118 до 122 случаев. Количество зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью сократилось почти на 20% – с 313 до 251 случая», – рассказал он.

Количество зарегистрированных изнасилований, по его словам, сократилось на 11% — с 92 до 82 случаев. Однако количество насильственных действий сексуального характера возросло с 159 до 169 эпизодов. Процент раскрытия таких дел составил 96%, добавил Рефат Катипов.