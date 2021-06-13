МВД по РТ: В Казани идет волна виртуальных финансовых пирамид

В Казани идет волна финансовых пирамид, связанных с новыми технологиями, — виртуальных пирамид, сообщил начальник отдела по РОПД в сфере экономики и преступлений по коррупции следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24».

Рамиль Хасанов объяснил, что организаторы виртуальных пирамид не встречаются с потенциальными жертвами, а только рекламируют себя в Сети и через «сарафанное радио».

«В настоящее время используются криптовалюта. Для организаторов финансовых пирамид она упрощает процесс совершения преступления, потому что многие денежные средства, которые переводятся в нее, используют биржи, находящиеся за пределами России. Запросы, которые направляются правоохранителями в компетентные органы других стран, занимают определенное время. Таким образом, увеличиваются сроки расследования уголовного дела», — рассказал он.

По словам спикера, основной принцип работы финансовых пирамид — это реклама. «Создатели финансовых пирамид говорят о высокодоходности их проектов, что заинтересовывает аудиторию, передающую информацию знакомым. Не зря они придумывают такие понятия, как реферальные ссылки. Если лицо, которое уже находится в пирамиде, привлекает другого вкладчика, то оно получает определенное вознаграждение», — отметил Хасанов.

Эксперт назвал основные громкие дела в этой сфере. Это «Рост», по которому недавно состоялся приговор, но еще не вступил в законную силу, а также дело в отношении «РусИнвестГрупп», которое затронуло почти всю Россию.

«Если говорить про „РусИнвестГрупп“, то ущерб причинен на сумму порядка двух миллиардов рублей. Число потерпевших по этому делу — более 7 тысяч по всей России. У „РусИнвестГрупп“ были филиалы в различных регионах России. Сейчас отсутствуют географические привязки к какому-либо населенному пункту или городу. Все делается виртуально», — отметил он.

По словам Рамиля Хасанова, за 2020-2021 годы в Татарстане в производстве находились 8 уголовных дел, три из которых направлены в суд, остальные сейчас на стадии расследования.