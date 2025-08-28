news_header_top
Происшествия 28 августа 2025 12:47

МВД РТ: С начала года в Татарстан въехало больше 140 тысяч иностранцев

В этом году в Татарстан въехало более 146 тысяч иностранцев. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.

«Основной фактор, формирующий миграционную ситуацию, – это безвизовый режим со странами СНГ. Более половины находящихся в республике иностранцев – это граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, прибывшие с целью работы, а также члены их семей», – сказал он.

Он отметил, что на сегодняшний день на территории республики находятся более 112 тысяч граждан иностранных государств.

#мигранты #МВД по РТ #миграционная политика
