МВД по РТ: В ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной пострадали пять человек

В результате ДТП, которое произошло сегодня около восьми утра на 960 км автодороги М7 в Татарстане, пострадали пять человек, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

В момент аварии в автобусе находились 12 пассажиров и шофер. Четверо пассажиров и водитель снегоуборочного авто получили ушибы и ссадины.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, причины произошедшего выясняются.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром на трассе М7 в Татарстане столкнулись автобус и снегоуборочная машина.

