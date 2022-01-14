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Происшествия
14 января 2022  10:51
Полина Шевчук

МВД по РТ: В ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной пострадали пять человек

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МВД по РТ: В ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной пострадали пять человек

В результате ДТП, которое произошло сегодня около восьми утра на 960 км автодороги М7 в Татарстане, пострадали пять человек, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

В момент аварии в автобусе находились 12 пассажиров и шофер. Четверо пассажиров и водитель снегоуборочного авто получили ушибы и ссадины.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, причины произошедшего выясняются.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром на трассе М7 в Татарстане столкнулись автобус и снегоуборочная машина.
 

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