МВД по РТ сообщило о задержании полицейских, которые выманили у иностранца 4 млн рублей

В Казани задержаны четверо полицейских, которые под угрозой выманили у иностранца 4 млн рублей. Информацию «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным ведомства, в начале декабря иностранный гражданин сообщил в полицию, что его автомобиль Toyota Avalon остановили неизвестные на Оренбургском тракте в Казани. Под угрозами они потребовали и получили четыре миллиона рублей.

В ходе оперативных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны. Выяснилось, что они являются сотрудниками одного из отделов полиции Казани, действовавшими вне службы.

«Указанные лица являются сотрудниками одного из отделов полиции УМВД России по Казани, совершившими противоправные действия вне службы. При подтверждении вины они понесут наказание в установленном законом порядке. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение причастных к уголовной ответственности, продолжаются», – добавили в пресс-службе.