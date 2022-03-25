news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
25 марта 2022  12:05
Алина Файзрахманова

МВД по РТ сообщило о снижении количества киберпреступлений в Татарстане в 2022 году

news_top_970_100

Количество киберпреступлений в Татарстане в январе-феврале 2022 года снизилось. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рамис Газимов.

По его словам, последние пять лет число дистанционных краж в Татарстане только возрастало. Если в 2017 году таких случаев было 4 тысячи, то в 2021 – уже 14 тысяч.

«Хотелось бы отметить, что 2021 год стал переломным, мы вышли примерно на такой же уровень, то есть такого вала преступлений нет. В этом году, за два месяца, мы уже видим тенденцию к снижению. Например, кражи с банковских карт – это тяжкое преступление, их число уменьшилось на 200 преступлений», – отметил Газимов.

Он подчеркнул, что дистанционные преступления все же остаются самыми популярными среди мошенников, и обратился к татарстанцам с просьбой быть предельно внимательными и не доверять незнакомцам, которые звонят с неизвестных номеров.
 

#МВД по РТ #кибермошенники #дистанционные мошенничества
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное