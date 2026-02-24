МВД по РТ опровергло сообщения о проверках главы Альметьевского района

В МВД Татарстана прокомментировали сообщения, распространившиеся в Telegram-каналах, о якобы проверке главы Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой. Проверка силовиков якобы была организована в связи с «неправильным оповещением населения при атаке БПЛА».

В министерстве сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Аналогичный комментарий «Татар-информу» дали в пресс-службе администрации района.

«Глава района находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности в штатном режиме. Подобные информационные вбросы направлены на дестабилизацию обстановки и введение жителей в заблуждение», – отметила пресс-секретарь главы района Дарья Антонова.

В МВД также напомнили о необходимости критически относиться к информации, распространяемой в интернете и мессенджерах, и пользоваться официальными источниками. В ведомстве отметили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена уголовная ответственность.