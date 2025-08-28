Почти 300 работодателей в РТ оштрафованы за трудоустройство нелегальных мигрантов

Марат Галеев

Фото: © Дмитрий Шатров /«Татар-информ»

С начала года в Татарстане к ответственности привлекли 292 работодателя, которые нанимали нелегальных мигрантов. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.

«Недобросовестные работодатели продолжают использовать труд нелегальных мигрантов, не заключают с ними договоры и не оплачивают налоги. На сегодняшний день установлено 478 фактов незаконного привлечения иностранных работников к трудовой деятельности, к ответственности привлечены 292 работодателя», – сообщил спикер.

Он напомнил, что за незаконное привлечение к труду иностранца, а также за неуведомление территориального органа МВД России о заключении или прекращении трудового договора с иностранцами, установлена административная ответственность: должностным лицам грозит до 50 тысяч штрафа, юридическим лицам – до 800 тысяч.