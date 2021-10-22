МВД по РТ напомнило жителям республики о штрафах за нарушение антиковидных мер

В МВД по РТ напомнили о штрафах за нарушение антиковидных мер: отсутствие или ненадлежащая организация проверки QR-кодов со стороны юрлиц и нахождение в общепитах, ТЦ, спортивных и развлекательных объектах без QR-кода.

По адмнистративной статье о «Невыполнении правил поведения при режиме ЧС» подобное нарушение влечет предупреждение или штраф на граждан от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, на предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей и на юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Если нарушение этих правил повлечет причинение вреда чьему-либо здоровью, то штраф для граждан увеличивается в размере от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для предпринимателей и юрлиц – от 500 тысяч до одного миллиона или приостановление деятельности до 90 суток.