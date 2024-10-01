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МВД по РТ начало проверку после видео со сломанным православным крестом
Сотрудники полиции начали проверку после того, как появилось видео, на котором некий мужчина ломает православный крест. О начале проверки «Татар-информу» сообщили в МВД Татарстана.
Накануне в соцсетях распространилось видео, где неизвестный снимает, как ломает православный крест.
«После обнаружения видеозаписи с содержанием экстремистского характера проводится проверка, по результатам которой будет принято решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», – объяснили в МВД по РТ.
Как стало известно агентству, мужчина на видео – житель Томска.
В первую очередь полицейские выяснят, где именно – в Татарстане или в другом регионе – были совершены преступления, снятые на видео.
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