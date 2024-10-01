МВД по РТ начало проверку после видео со сломанным православным крестом

Сотрудники полиции начали проверку после того, как появилось видео, на котором некий мужчина ломает православный крест. О начале проверки «Татар-информу» сообщили в МВД Татарстана.

Накануне в соцсетях распространилось видео, где неизвестный снимает, как ломает православный крест.

«После обнаружения видеозаписи с содержанием экстремистского характера проводится проверка, по результатам которой будет принято решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», – объяснили в МВД по РТ.

Как стало известно агентству, мужчина на видео – житель Томска.

В первую очередь полицейские выяснят, где именно – в Татарстане или в другом регионе – были совершены преступления, снятые на видео.