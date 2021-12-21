МВД по РТ: мы ориентированы на обеспечение безопасности детей из-за поступающих угроз

Сотрудники МВД по Татарстану нацелены на незамедлительное реагирование на угрозы, которые поступают в школы и детсады. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Рустам Ибрагимов.

«К сожалению, в адрес образовательных учреждений продолжают поступать информация и угрозы. Наш личный состав ориентирован на незамедлительное действие по обеспечению безопасности дошкольных, школьных и других учреждений с массовым пребыванием людей», – отметил спикер.

По словам Рустама Ибрагимова, необходимый расчет сотрудников в ведомстве уже произвели.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Казани из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах были эвакуированы дети и персонал в 18 школах.