МВД: Пистолет, который казанский второклассник принес в школу, был игрушкой

В телеграм-каналах появилась информация о том, что ученик одной из казанских школ якобы принес «пневматический пистолет», хвастался им перед одноклассниками и знатно напугал учителей.

В пресс-службе МВД по Татарстану «Татар-информу» объяснили – то, что ребенок принес в школу, оказалось обычной детской игрушкой. Никакой опасности, понятное дело, принесенный предмет не представлял.

Инцидент произошел еще в пятницу, 22 апреля.

«Информация, опубликованная одним из телеграм-каналов по инциденту в 99-й школе, не соответствует действительности. Повторимся, пистолет, найденный ребенком, является игрушечным», – добавили агентству в пресс-службе Управления МВД России по Казани.