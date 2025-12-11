МВД отмечает снижение возраста наркопреступников в Татарстане

В Татарстане с начала года за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 44 несовершеннолетних. На их счету – 199 преступлений, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Всего в текущем году выявлено более 4200 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По данным ведомства, наркорынок практически полностью ушел в интернет, где подростки чувствуют мнимую анонимность и безнаказанность. При этом возраст вовлекаемых в наркопреступления подростков продолжает снижаться, отмечают полицейские.

С начала года составлено 77 административных протоколов за употребление наркотиков несовершеннолетними, добавили в МВД по РТ.