МВД опровергло сообщения об отправке водителей в военкоматы после проверок ГИБДД

На постах ГИБДД не развернуто никаких мобилизационных мероприятий. Сотрудники Госавтоинспекции в регионах не отправляют в военкоматы водителей, которых останавливают на дорогах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «МВД медиа».

Ранее в соцсетях появился скан документа, якобы принадлежащего МВД. В нем сообщалось, что с 22 сентября сотрудники военкоматов будут дежурить на постах ГИБДД. К ним автоинспекторы якобы будут направлять водителей после проверки документов. В то же время на внутригородских направлениях будут развернуты мобильные группы.

В ведомстве подчеркнули, что данный документ — фейк.

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом „документе“ сведения — ложными», — отмечается в сообщении.

Напомним, утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт: это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.