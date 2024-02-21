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Происшествия 21 февраля 2024 16:37

МВД опровергло фейки об ошибках в недавно выданных загранпаспортах россиян

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В полиции назвали фейком информацию об ошибках в загранпаспортах россиян, сообщили в МВД РФ.

Сегодня в ряде СМИ и Telegram-каналов появились материалы о якобы массовых фактах, когда граждане РФ не смогли выехать в зарубежные страны из-за наличий в их документах ошибок, в том числе в поле машиночитаемой записи.

«Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», – отметили в ведомстве.

#загранпаспорта
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