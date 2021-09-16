МВД опровергло информацию об ужесточении наказания за «шторки» в автомобилях

Сведения об ужесточении ответственности за установку в автомобилях шторок, ухудшающих обзор водителей, не соответствуют действительности. С соответствующим заявлением выступила пресс-служба МВД РФ, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России будет усилена административная ответственность за «установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя».

В ведомстве отметили, что штраф за установку штор, сеток и избыточной тонировки существует уже более десяти лет.

«Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается», — напомнили в МВД.

За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений вносить не планируется, подчеркнули в пресс-службе.