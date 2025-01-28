МВД опровергло информацию об аннулировании регистрации машин по параллельному импорту

Госавтоинспекция МВД России опровергла сообщения о массовой отмене регистрации автомобилей, ввезенных по параллельному импорту.

Информация, опубликованная на сайте Autonews.ru, о том, что регистрация таких машин отменена из-за неполной уплаты утилизационного сбора, оказалась неверной.

ГИБДД уточняет, что основания для отмены регистрации транспортных средств четко прописаны в законодательстве. Аннулирование электронных паспортов транспортных средств не является одним из этих оснований.

Хотя изменения в статусе электронного паспорта могут привести к отказу в дальнейших регистрационных действиях, это не мешает использованию уже зарегистрированных автомобилей.

Ведомство призывает россиян тщательно проверять информацию и обращаться только к официальным источникам.