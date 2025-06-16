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Общество 16 июня 2025 17:05

МВД опровергло информацию о разработке нового дизайна паспорта РФ

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Сообщения о создании нового дизайна паспорта гражданина РФ не соответствуют действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В СМИ и Telegram-каналах опубликована информация о новом дизайне паспорта гражданина Российской Федерации. В этой связи разъясняем, что указанные сообщения не соответствуют действительности», – написала она в своем телеграм-канале.

Волк акцентировала внимание на том, что ни МВД, ни другие государственные структуры не занимались разработкой альтернативного дизайна паспорта, который бы заменил существующий. Также она отметила отсутствие законодательных предложений в данной сфере, поступивших в ведомство.

#паспорт #мвд
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