МВД опровергло информацию о приеме на службу иностранцев

МВД России опровергло информацию о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел РФ. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Распространенные в ряде телеграм-каналов сведения о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел Российской Федерации не соответствуют действительности», – указано в Telegram-канале Ирины Волк.

Она напомнила, что, согласно законодательству, сотрудник ОВД не может находиться на службе «при наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

Образовательные учреждения МВД России готовят кадры для правоохранительных органов других стран согласно российскому законодательству и международным договоренностям. Выпускники возвращаются в свои страны для работы в соответствующих структурах, добавила официальный представитель ведомства.