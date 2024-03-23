МВД опровергло информацию, что подозреваемые в терроризме – граждане РФ

Сегодня в Telegram-каналах и соцсетях распространялась информация, будто четверо задержанных по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» являются гражданами РФ.

В МВД России подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами.

В настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.

Блогеров и журналистов полицейские призвали воздержаться от тиражирования недостоверной информации.