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МВД объявило в розыск журналистов «Важных историй»* Анина* и Фомину
МВД России объявило в федеральный розыск бывшего главного редактора признанного иностранным агентом СМИ «Важные истории»* Романа Анина* и экс-журналистку этого издания Екатерину Фомину. Они разыскиваются по уголовному делу, статья обвинения не уточняется, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в начале года против Фоминой было возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц по корыстным мотивам. Дело связано с ее материалом, опубликованным в августе 2022 года на YouTube.
*признаны иноагентами в РФ
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