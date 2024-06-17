МВД объявило в розыск журналистов «Важных историй»* Анина* и Фомину

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего главного редактора признанного иностранным агентом СМИ «Важные истории»* Романа Анина* и экс-журналистку этого издания Екатерину Фомину. Они разыскиваются по уголовному делу, статья обвинения не уточняется, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в начале года против Фоминой было возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц по корыстным мотивам. Дело связано с ее материалом, опубликованным в августе 2022 года на YouTube.

*признаны иноагентами в РФ