«Двух жизней не дано»: как из-за халатности родителей дети гибнут на дорогах РТ

Только за октябрь в Татарстане произошли три истории с подростками, севшими за руль автомобилей

За жизнь и здоровье ребенка в теории полностью отвечает взрослый, однако на деле не всегда так. За девять месяцев на дорогах Татарстана погибли 244 человека, из них 14 – дети. В большинстве своем это пассажиры авто. А еще детей пускают за руль питбайков и автомобилей, в Сети вовлекают в преступления и обманывают, предлагая игровые рубли.