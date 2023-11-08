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МВД объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса
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03:00 08.11.2023(обновлено: 07:44 08.11.2023)
Серхио Годинеса, судью международного уголовного суда, объявлен в розыск МВД, сообщает РИА Новости.
В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Инстанция им вменяет депортацию детей, которых власти спасали от обстрелов со стороны Украины и вывозили в безопасные места.
В результате СК возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Их обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства
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