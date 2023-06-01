МВД объявило в розыск сообщника Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Татарского

МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова, которого связывали с гибелью военного корреспондента Владлена Татарского. Информация об этом появилась в базе ведомства.

Как сообщает ТАСС, ранее в сети появилась информация о том, что Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал Татарский, сообщила о том, что именно Попков попросил ее выполнить задание.

В свою очередь Роман Попков подтвердил знакомство с Треповой, но опроверг информацию о том, что именно он давал указания.

Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. По подозрению в совершении уголовного преступления задержана Дарья Трепова*.

Позднее стало известно о соучастнике убийства военкора. Им оказался член украинской диверсионной группы, гражданин Украины Юрий Денисов. В день убийства Татарского, гражданин Украины Юрий Денисов через посредника передал Дарье Треповой* статуэтку, начиненную взрывчаткой.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов