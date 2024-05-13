МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Чкалова

МВД России была объявлена в розыск правнучка советского летчика Валерия Чкалова, сообщает РИА Новости.

Как следует из базы ведомства, Дарью Богданову разыскивают по статье уголовного кодекса.

По данным агентства, уголовное дело против Богдановой возбуждено за публичные призывы к террористической деятельности.