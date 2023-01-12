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Происшествия
12 января 2023  09:40
Полина Шевчук

МВД объявило в розыск по уголовной статье военкора Аркадия Бабченко*

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Журналист, военкор Аркадий Бабченко, который ранее был внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов, объявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным базы МВД России, Бабченко разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно, не озвучивается.

С 2017 году, имевший российское гражданство Бабченко, вел авторскую программу на украинском телеканале ATR, где резко критиковал Россию и поддерживал силовую операцию ВСУ на Донбассе.

*внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.

#розыск
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