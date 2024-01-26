Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*
Писателя Бориса Акунина МВД объявило в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС.
По какой конкретно статье его разыскивают, в базе МВД не указано.
Напомним, что против Акунина* также возбуждено дело за публичное оправдание терроризма, а также за распространение ложных данных о ВС РФ.
*Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников