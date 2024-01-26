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Происшествия 26 января 2024 19:58

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*

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Писателя Бориса Акунина МВД объявило в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС.

По какой конкретно статье его разыскивают, в базе МВД не указано.

Напомним, что против Акунина* также возбуждено дело за публичное оправдание терроризма, а также за распространение ложных данных о ВС РФ.

*Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

#экстремизм и терроризм
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