МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*

Писателя Бориса Акунина МВД объявило в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС.

По какой конкретно статье его разыскивают, в базе МВД не указано.

Напомним, что против Акунина* также возбуждено дело за публичное оправдание терроризма, а также за распространение ложных данных о ВС РФ.

*Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.