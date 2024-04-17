МВД объявило в розыск феминистку Маршенкулову, публично оправдавшую терроризм

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации была объявлена в розыск Залина Маршенкулова — феминистка и автор Telegram-канала «Женская власть», как указано в базе розыска ведомства, сообщает РИА Новости.

По данным ведомственной базы розыска, Маршенкулова родилась 5 июня 1986 года. Более конкретная информация о статье Уголовного кодекса, по которой она разыскивается, пока не была уточнена.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Маршенкулова стала фигуранткой уголовного дела по статье 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Предположительно, Маршенкулова находится в настоящее время на территории Германии, скрываясь от правоохранительных органов.