Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МВД объявило в розыск феминистку Маршенкулову, публично оправдавшую терроризм
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации была объявлена в розыск Залина Маршенкулова — феминистка и автор Telegram-канала «Женская власть», как указано в базе розыска ведомства, сообщает РИА Новости.
По данным ведомственной базы розыска, Маршенкулова родилась 5 июня 1986 года. Более конкретная информация о статье Уголовного кодекса, по которой она разыскивается, пока не была уточнена.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Маршенкулова стала фигуранткой уголовного дела по статье 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.
Предположительно, Маршенкулова находится в настоящее время на территории Германии, скрываясь от правоохранительных органов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников