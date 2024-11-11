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МВД объявило в розыск экс-главу батальона «Луганск-1» Артема Витко
Народный депутат Украины, экс-глава спецподразделения Национальной полиции Украины «Луганск-1» Артём Витко объявлен в розыск. Об этом следует из базы розыска МВД России.
По какой именно статье разыскивается Витко, не уточняется.
По данным РИА Новости, батальон патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» – спецподразделение Национальной полиции Украины, образован в мае 2014 года. По некоторым данным, Витко во главе батальона «Луганск-1» принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе, в составе батальона участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, а также в обстреле пригородов Луганска.
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