МВД объявило в розыск экс-главу батальона «Луганск-1» Артема Витко

Народный депутат Украины, экс-глава спецподразделения Национальной полиции Украины «Луганск-1» Артём Витко объявлен в розыск. Об этом следует из базы розыска МВД России.

По какой именно статье разыскивается Витко, не уточняется.

По данным РИА Новости, батальон патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» – спецподразделение Национальной полиции Украины, образован в мае 2014 года. По некоторым данным, Витко во главе батальона «Луганск-1» принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе, в составе батальона участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, а также в обстреле пригородов Луганска.