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МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, объявлен в розыск, передает ТАСС.
«Гудков Дмитрий Геннадьевич. Разыскивается по статье УК», – указано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.
В отношении Гудкова возбуждено дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». По данным агентства, поводом стал размещенный в апреле прошлого года на YouTube видеоролик, в котором Гудков резко выступил с критикой действий российской армии на Украине в СВО, а также разместил под видом достоверной информацию об убийствах мирных людей в украинских городах Буча, Ирпен и Бородянк.
*Признан в РФ иноагентом
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