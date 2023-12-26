МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, объявлен в розыск, передает ТАСС.

«Гудков Дмитрий Геннадьевич. Разыскивается по статье УК», – указано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

В отношении Гудкова возбуждено дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». По данным агентства, поводом стал размещенный в апреле прошлого года на YouTube видеоролик, в котором Гудков резко выступил с критикой действий российской армии на Украине в СВО, а также разместил под видом достоверной информацию об убийствах мирных людей в украинских городах Буча, Ирпен и Бородянк.

*Признан в РФ иноагентом