МВД объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Юлию Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины и одну из самых заметных фигур в украинской политике. Информация об этом появилась в официальной базе данных МВД, сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, Тимошенко разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретная статья не указана.

Юлия Тимошенко дважды занимала пост премьер-министра Украины: с февраля по сентябрь 2005 года и с конца 2007 по март 2010 года. В 2010 году она участвовала в президентских выборах, уступив во втором туре Виктору Януковичу. После отставки правительства в 2010 году Тимошенко перешла в оппозицию.