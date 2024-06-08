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Происшествия 8 июня 2024 08:49

МВД объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Юлию Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины и одну из самых заметных фигур в украинской политике. Информация об этом появилась в официальной базе данных МВД, сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, Тимошенко разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретная статья не указана.

Юлия Тимошенко дважды занимала пост премьер-министра Украины: с февраля по сентябрь 2005 года и с конца 2007 по март 2010 года. В 2010 году она участвовала в президентских выборах, уступив во втором туре Виктору Януковичу. После отставки правительства в 2010 году Тимошенко перешла в оппозицию.

#Украина
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