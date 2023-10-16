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МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина*
Бывшего адвоката Марка Фейгина* объявили в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС.
По данным агентства, экс-адвоката подозревают в распространении недостоверной информации об армии РФ. По той же причине он объявлен в розыск. По данному факту в отношении Фейгина* возбуждено дело.
Отмечается, что после начала СВО Фейгин* участвовал в деятельности организации «Съезд народных депутатов», которая признана в РФ нежелательной.
В мае этого года он выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ, а также регулярно освещал деятельность террористической организации.
* признан в РФ иноагентом.
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