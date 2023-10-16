МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина*

Бывшего адвоката Марка Фейгина* объявили в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС.

По данным агентства, экс-адвоката подозревают в распространении недостоверной информации об армии РФ. По той же причине он объявлен в розыск. По данному факту в отношении Фейгина* возбуждено дело.

Отмечается, что после начала СВО Фейгин* участвовал в деятельности организации «Съезд народных депутатов», которая признана в РФ нежелательной.

В мае этого года он выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ, а также регулярно освещал деятельность террористической организации.

* признан в РФ иноагентом.