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Происшествия 16 октября 2023 11:50

МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина*

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Бывшего адвоката Марка Фейгина* объявили в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС.

По данным агентства, экс-адвоката подозревают в распространении недостоверной информации об армии РФ. По той же причине он объявлен в розыск. По данному факту в отношении Фейгина* возбуждено дело.

Отмечается, что после начала СВО Фейгин* участвовал в деятельности организации «Съезд народных депутатов», которая признана в РФ нежелательной.

В мае этого года он выезжал на линию боевого соприкосновения со стороны ВСУ, а также регулярно освещал деятельность террористической организации.

* признан в РФ иноагентом.

#иноагент
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