МВД: Обезопасить аккаунт на Госуслугах можно с помощью «Доверенного контакта»

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рассказали о функции «Доверенный контакт», которая помогает дополнительно защитить аккаунт на «Госуслугах», сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, эта настройка заметно уменьшает шансы несанкционированного доступа при восстановлении пароля, поскольку СМС-код придет на телефон доверенного лица. При этом сам доверенный человек не получит доступа к личному кабинету пользователя и не сможет совершать от его имени никаких действий.

Для подключения функции нужно в своем личном кабинете выбрать близкого человека с подтвержденной учетной записью «Госуслуг», а затем указать его паспортные данные и номер мобильного телефона, на который зарегистрирован аккаунт.