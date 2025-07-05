МВД не смогло опросить Федора Смолова после драки в кофейне. Он уезжал из России

Фото: Кадры драки в кафе в центре Москвы Источник: телеграм канал Ивана Карпова

В пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве рассказали, как разворачивались события после случившейся в центре Москвы драки в кафе «Кофемания» 28 мая в семь часов утра.

Напомним, Федор Смолов подрался с двумя посетителями кафе, после чего пострадавшие обратились в больницу и зафиксировали побои. Позже стало известно, что футболист резко отреагировал на замечание о лишнем шуме в кафе.

«Сотрудниками УВД Центрального округа столицы продолжается проведение проверки по факту конфликта в кафе. В ходе проведения поисковых мероприятий личности всех участников установлены в течении суток после происшествия.

28 мая в отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя города Челябинска с телесными повреждениями. В лечебном учреждении гражданин был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства.

Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, в ходе которого одному из граждан потребовалась медицинская помощь.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний футболист, который на тот момент выехал за пределы Российской Федерации, в связи с чем опросить его не представилось возможным.

Сотрудниками ОМВД России по Пресненскому району в ходе проверки были запрошены медицинские документы лечебных учреждений г. Москвы и г. Челябинска. До окончания сроков проверки документация о лечении в полном объеме в адрес полиции не поступила.

Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сбора всех необходимых документов.

В настоящее время проведение проверки продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Кроме того, проводится проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России.